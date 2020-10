Salzburger Klimaschüler: "Wir wollen nicht nur Veganer auf unseren Demos"

Wie geht es der jungen Klimabewegung in der Coronakrise? Ein Gespräch über Eisbären, Garagen und politische Ambitionen der Klimaschüler.

Anika Dafert und Gloria Berghäuser (beide 18) waren bei den Salzburger Klimastreiks von Anfang an mit dabei. Die beiden werden nun in Wien Umwelt- und Ressourcenmanagement studieren. Die 14-jährige Lena Müller füllt ihre Reihen in den Demonstrationszügen auf. Die SN zogen mit dem jungen Trio Bilanz über die Salzburger Fridays-For-Future-Bewegung.



Die Coronakrise hinterließ auch bei eurer Bewegung Spuren: Große Klimastreiks waren lang nicht möglich. Gloria: Fridays For Future sind nicht eingeschlafen. Wir hatten Onlinestreiks, dann Sitzstreiks mit Mindestabstand. ...