Salzburger KPÖ trauert um ihren ehemaligen Landessprecher

Josef Enzendorfer ist nach schwerer Krankheit im Alter von 67 Jahren verstorben.

Der ehemalige Landessprecher der KPÖ Salzburg, Josef Enzendorfer, ist am Sonntag im Alter von 67 Jahren verstorben. Das gab am Montag Gemeinderat Kay-Michael Dankl bekannt. Er sei tief betroffen vom Ableben Enzendorfers: "Mit Josef Enzendorfer verlieren wir einen Menschen, der sich jahrzehntelang mit viel Herzblut für die Menschen in der Stadt Salzburg eingesetzt hat. Er war ein kritischer Denker, ein guter Freund und ein unermüdlicher Aktivist. Er hat sich bis zuletzt politisch eingebracht. Er wird uns sehr fehlen."

Josef Enzendorfer engagierte sich ab 1978 in der KPÖ. "Er war auch in schwierigen Zeiten eine wichtige Stütze der KPÖ in Salzburg. Seine Erfahrung und sein enormes Wissen waren sehr wertvoll für unsere kommunalpolitische Arbeit", sagt Dankl. "Josef Enzendorfer war belesen und vielseitig interessiert, von Musik und Literatur bis zum Spazierstock-Schnitzen. Er hat viel dazu beigetragen, die Geschichte der Salzburger Arbeiterbewegung präsent zu halten."

Josef Franz Karl Enzendorfer wurde am 5. Februar 1955 in Gunskirchen bei Wels in Oberösterreich geboren. Sein Vater verstarb früh. Josef Enzendorfer schloss eine Lehre ab und besuchte die HTL Braunau. Ende der 1970er-Jahre zog er nach Salzburg und studierte Geschichte. Ab 1978 engagierte sich Enzendorfer in der KPÖ. Als langjähriger Landessprecher und als Spitzenkandidat zu Gemeinderats- und Landtagswahlen trat er für Soziales und für leistbares Wohnen ein. Darüber hinaus wirkte Enzendorfer von 2007 bis 2021 als Obmann des Salzburger KZ-Verbands/Verbands der AntifaschistInnen. Außerdem engagierte er sich in der Gewerkschaftsarbeit. Hauptberuflich war Enzendorfer seit den 1990ern für die EZA (Fairer Handel GmbH) in Köstendorf tätig. Am 14. August 2022 ist er nach schwerer Krankheit verstorben.