Salzburger Krabbelstube steht kurz vor der Schließung

Die 24 Kinder der Krabbelgruppe Schlumpfhausen brauchen rasch einen neuen Betreuungsplatz. Die Nachricht traf die Eltern aus heiterem Himmel.

Die Eltern der 24 Kinder zwischen ein und drei Jahren, die in der privaten Krabbelgruppe Schlumpfhausen in der Salzburger Alpenstraße betreut werden, sind fassungslos. Beim Elternabend am Mittwoch hatte ihnen Kurt Koll, der Obmann des Trägervereins People, ein formloses Schreiben zur Kündigung der Betreuungsvereinbarung vorgelegt und mitgeteilt, dass die Einrichtung Ende März schließe. Den acht Mitarbeiterinnen wurde gekündigt, drei von ihnen sind über 50 Jahre alt.