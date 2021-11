Salzburger Labore überlastet: Vorerst keine PCR-Tests mehr in Apotheken

Die extrem hohen Infektionszahlen in Salzburg haben auch Auswirkungen auf die Kapazitäten für PCR-Tests zur Feststellung einer Coronainfektion. In Salzburgs Apotheken können vorerst keine PCR-Tests mehr abgenommen werden: Das auswertende Labor Medilab ist mit der hohen Zahl an positiven Tests überlastet.

Der Hintergrund: In dem Labor werden immer fünf Proben auf einmal ausgewertet. Ist der Sammeltest ("Pool") negativ, hat man so fünf Proben auf einmal erledigt. Wenn aber der Sammeltest positiv ist, müssen alle fünf Proben einzeln ausgewertet ...