Salzburger Landesbudget: 367 Millionen Euro an Neuverschuldung für 2022 erwartet

3,5 Milliarden Euro umfasst der Haushalt des Landes Salzburg mittlerweile. Allein eine Milliarde Euro wird für den Gesundheits- und Spitalsbereich im kommenden Jahr ausgegeben. Unterdessen muss das Land wohl zum zweiten Mal in Folge neue Schulden machen.

Nach einer eintägigen Budgetklausur hat die schwarz-grün-pinke Salzburger Landesregierung am Dienstag das Budget für 2022 in demonstrativer Einigkeit präsentiert. Es sei nach wie vor ein Budget im Zeichen der Corona-Pandemie, betonte Finanzreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP). Man rechne zwar wieder mit Mehreinnahmen bei den Ertragsanteilen. Doch diese würden noch immer unter dem Einnahmenniveau liegen, das vor der Pandemie veranschlagt worden war. Zwischen Einnahmen und Ausgaben klafft daher auch nächstes Jahr ein ordentliches Loch von 367,5 Millionen Euro. So hoch dürfte ...