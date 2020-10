Salzburger Landesregierung berät über schärfere Covid-Maßnahmen

Am Donnerstag um 8.30 Uhr trat die Regierung im Chiemseehof zusammen. Es drohen weitere Verschärfungen bis hin zur Quarantäne für einzelne Gemeinden. Die Landeskliniken haben bereits den Krisenstab aktiviert.

Die Corona-Infektionszahlen sind in den vergangenen Tagen in Salzburg rasant nach oben geschnellt, vor allem im Tennengau, aber auch im Pongau. Die Gesundheitsbehörden könnten längst nicht mehr alle Infektionsketten lückenlos rückverfolgen. Etliche Infektionen sind auf (private) Veranstaltungen und Zusammentreffen zurückzuführen, etwa auf eine Benefizveranstaltung in Kuchl, eine Hochzeitsfeier im Tennengau sowie eine Chorprobe und eine Geburtstagsfeier im Pongau.

Tennengau hat österreichweit die höchste Infektionsrate pro Einwohner

Der Tennengau dürfte nach der Sitzung der Corona-Ampelkommission am Donnerstagnachmittag vermutlich auf "Rot" gestuft werden. Der Bezirk weist bezogen auf die Einwohnerzahl die höchste Infektionsrate österreichweit auf. Für Donnerstag wurde auch eiligst eine Sitzung der Salzburger Landesregierung einberufen. Ab 8.30 Uhr wurde im Chiemseehof über weitere Covid-Maßnahmen beraten. Zwar gibt es seit Montag bereits ein Veranstaltungsverbot im Tennengau sowie Sondermaßnahmen (17 Uhr Sperrstunde) für die besonders betroffene Gemeinde Kuchl, doch es werden wohl weitere Maßnahmen folgen. Im Vorfeld war zu hören, dass das Veranstaltungsverbot ausgedehnt werden könnte auf weitere Bezirke oder sogar landesweit, und dass es durchaus zu einer Quarantäne für betroffene Gemeinden wie Kuchl kommen könnte. Kuchl zählte am Mittwoch 82 Infizierte. Details zu den Entscheidungen der Landesregierung dürfte es gegen Mittag geben.