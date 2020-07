Sechs von 33 Sitzungen mussten wegen Corona in reduzierter Besetzung stattfinden. Seit Herbst wurden 58 Gesetzesbeschlüsse gefasst.

"Wir haben jedes Mal von einem Tag auf den anderen entschieden", schildert Landtagsdirektor Wolfgang Kirchtag. Am Mittwochabend hatte sich der Landtag in die Sommerpause verabschiedet. Ab 1. April fanden Plenar- und Ausschusssitzungen wegen der Coronapandemie in reduzierter Besetzung statt.

...