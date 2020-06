Salzburger Neos-Gemeinderat demonstriert in der Badehose

Für den Erhalt des sogenannten Stadtstrands an der Salzach lässt Neos-Gemeinderat Lukas Rößlhuber die Hüllen fallen.

Nur mit Badehose bekleidet und mit einem aufblasbaren Flamingo an seiner Seite wird der Lukas Rößlhuber am Mittwoch um 17 Uhr im Bereich des Müllner Stegs für den Erhalt der Schotterlandschaft am Ufer der Salzach demonstrieren. Zum Sitzstreik seien auch Vertreter anderer politischer Fraktionen willkommen, betont ein Sprecher von Lukas Rößlhuber. Der Stadtstrand war im Zuge von Ausbaggerungsarbeiten entstanden - er ist nicht von Dauer und wird von der Strömung abgetragen. Mitte Juni hatte Neos einen Antrag zum unverhofften Stadtstrandes im Gemeinderat eingebracht. Darin wird gefordert, Maßnahmen zum Erhalt der Schotterbänke zu prüfen und einen Amtsbericht vorzulegen.





Quelle: SN