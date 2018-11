Salzburger Pädagoginnen proben den Aufstand

So laut und kämpferisch waren Salzburgs Kindergartenpädagoginnen lange nicht mehr. 1200 Betroffene gingen am Dienstag auf die Straße.

In vielen Kindergärten im Bundesland herrschte am Dienstag Notbetrieb. Hunderte Pädagoginnen fuhren zum Protestmarsch nach Salzburg, zu dem die Berufsgruppe der Pädagoginnen in Salzburgs Kinderbildungseinrichtungen aufgerufen hatte. "Ich bin überwältigt, dass so viele gekommen sind", sagte Sprecherin Monika Mitterwallner. "Wir stehen für die Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen auf - endlich."