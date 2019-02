Salzburger Pflegerin fordert: Redet meine Arbeit nicht schlecht

In ganz Österreich finden am Dienstag im privaten Sozial- und Gesundheitsbereich gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen statt. Vor allem im mobilen Pflegebereich herrscht Personalmangel. Das liege auch am schlechten Ruf, sagt eine Pflegerin, die ihre Arbeit liebt.

Ein bisschen unangenehm kann es schon werden, wenn Ann-Cathrin Lechner zu ihren Patienten kommt. Ob die frische Luft denn sein müsse, fragt die 78-jährige Juliane Eder, die heute zur Wundversorgung besucht werden muss. Die Diplompflegerin schmunzelt nur. Patientin Juliane Eder bleibt trotzig. "Frische Luft habe ich in meinem Leben schon genug gehabt."