Salzburger Schulstart erfolgt ohne Maskenpflicht und Coronatests

Nach mehr als zwei Jahren kehrt mit Schulbeginn weitgehend Normalität in den Klassenzimmern Salzburgs ein. Infizierte Lehrkräfte in der Pflichtschule müssen weiter zu Hause bleiben.

74.000 Salzburger Schülerinnen und Schüler drücken ab Montag wieder die Schulbank - dieses Mal allerdings ohne Maskenpflicht und verpflichtende Coronatests. Für alle Taferlklassler gibt es zusätzlich eine Erleichterung: Sie dürfen am ersten Tag wieder von ihren Eltern begleitet werden.

Antigentests werden bereitgestellt

Zu Schulbeginn wird es ein freiwilliges Testangebot an Salzburgs Schulen geben. Am Montag, Dienstag und Mittwoch werden Antigentests bereitgestellt. Gleiches gilt für die zweite Schulwoche. Landesrätin Daniela Gutschi: "In der zweiten Schulwoche können die Kinder und Jugendlichen - ebenfalls freiwillig - drei Antigentests nach Hause mitnehmen und sich dort testen."

Dieselben Regeln wie für den Rest der Gesellschaft

Fest steht, dass es zu Beginn des Schuljahrs keine Massentests wie im vergangenen Jahr geben wird. Diese sind laut Landessanitätsdirektorin Petra Gruber-Juhasz in der derzeitigen Situation auch nicht sinnvoll. Geht es nach Landesrätin Gutschi, soll es bei Freiwilligkeit bleiben: "Die vergangenen beiden Coronajahre waren für Schüler, Lehrkräfte und Eltern sehr herausfordernd. Daher ist es mir wichtig, dass an den Schulen dieselben Regeln gelten wie für den Rest der Gesellschaft. Mein Vertrauen ist hier groß, denn in den vergangenen zwei Jahren haben wir gelernt, mit dem Thema umzugehen." Sollte die Infektionszahl an einzelnen Schulstandorten stark zunehmen, können die Bildungseinrichtungen selbst zeitlich befristete Maßnahmen setzen.

Unterricht ohne positiv getestete Lehrkräfte

Entgegen der Richtlinie des Bundes werden Lehrpersonen im Pflichtschulbereich mit einer Coronainfektion in Salzburg für fünf Tage freigestellt. Bei der schulischen Tagesbetreuung sieht die Situation anders aus. Hier entscheidet der Arbeitgeber. Von Landesrätin Gutschi gibt es die Empfehlung, auch hier positiv getestetes Personal freizustellen.

Schultaschen abholbereit bei Bewohnerservice-Stellen

Noch rechtzeitig vor Schulbeginn können bei den Bewohnerservice-Stellen Lehen und Salzburg-Süd Schultaschen, Malsachen und weitere Schulsachen abgeholt werden. Pro schulpflichtigem Kind wird eine Schultasche oder ein Rucksack hergegeben. Eine weitere Möglichkeit zur Abholung bietet sich am 9. September beim Stadtteilfest im Spielpark Süd und am 14. September im Bewohnerservice Lehen. Stadträtin Anja Hagenauer freut sich über die Spendenbereitschaft: "Für viele bedeutet der Schulbeginn, vor allem für Eltern von Taferlklasslern, einen finanziellen Mehraufwand - und das neben den aktuell hohen Energiekosten. Ich freue mich, dass so viele unserem Aufruf gefolgt sind und so fleißig Schulsachen vorbeigebracht haben."