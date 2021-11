Salzburger Seniorenheime: Kein Neuzugang beim Personal mehr ohne Covid-Impfung

Wer sich in den Senioreneinrichtungen der Stadt Salzburg um einen Job bewirbt, kann dies ab 15. November nur mehr als gegen das Coronavirus Vollimmunisierter tun. Und es gibt einen Vorstoß in Richtung Impfpflicht.

In einer gemeinsamen Erklärung sagten Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) und Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ): "Wir haben uns entschieden, im besonders heiklen Bereich unserer Seniorenwohnhäuser nur mehr geimpfte und genesene Personen neu aufzunehmen."

Die Stadt Salzburg betreibt sechs Seniorenwohnhäuser. Die Impfvorgabe sei die einzige Möglichkeit für die Stadt als Trägerin, größtmöglichen Schutz zu garantieren, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Diese Voraussetzungen gelten für alle Berufsgruppen in den Einrichtungen. Also auch für das Servicepersonal, wie in der Küche oder bei den Putzkräften.

Im Schnitt werden rund 100 Mitarbeiter (Frauen und Männer) pro Kalenderjahr neu aufgenommen. Das inkludiert auch die rund 40 Zivildiener und die rund 20 Personen, die das Freiwillige Soziale Jahr in einer der Einrichtungen absolvieren. Diese Voraussetzung gilt auch für etwaige Praktikanten im Ausbildungsbereich.

Hagenauer für Impfpflicht

Sozialstadträtin Hagenauer sagte im Übrigen: "Impfen bringt Sicherheit. Punkt. Wir haben eine Verantwortung und eine Verpflichtung gegenüber unseren Bewohnern, aber auch gegenüber unseren Mitarbeitern und der Stadt kommt als großer kommunaler Trägerin eine besondere Rolle zu. Wir müssen Vorreiterin sein, wenn es um den entschlossenen Umgang mit der Pandemie geht."

Die Stadt sei zum Schluss gekommen, dass aktuell die größtmögliche Sicherheit für alle gewährleistet ist, wenn nur mehr voll immunisierte Personen neu angestellt werden.

Bei den bereits aktiven Mitarbeitern tun die Verantwortlichen gemeinsam mit der Personalvertretung alles, um sie von der Impfung als "höchstem Schutzschild" zu überzeugen. Leichter wäre es, wenn der Gesetzgeber hier für klare Entscheidungen und gesetzliche Rahmenbedingungen sorgen würde, meint Hagenauer.

Sie befürwortet eine Impfpflicht für alle sensiblen Berufsgruppen, aber dabei kann die Initiative nur von Land und Bund ausgehen. Sie kann auf Rückendeckung durch Bürgermeister Preuner zählen, wenngleich dieser es vorsichtig so formuliert: "Wir sorgen mit dieser Entscheidung auch öffentlich für Klarheit und setzen ein Zeichen, wie unserer Meinung nach in der Pflegeversorgung verantwortungsvoll zu handeln ist. Die Zeit des Zauderns ist vorbei."