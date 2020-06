Salzburger Spitalsärzte sollen weiter mehr als 48 Stunden pro Woche arbeiten

In einem Jahr läuft die Frist aus. Gesundheitsreferent Christian Stöckl will, dass in Spitälern weiterhin bis zu 60 Stunden gearbeitet werden darf. Die Ärztekammer macht da nicht mit.

Das Schreiben lässt in seiner Tonalität keinen Zweifel, dass die Sache keinen Aufschub mehr duldet. Verfasser: Christian Stöckl, Gesundheitsreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter. Der Brief ist an Ministerin Christine Aschbacher (beide ÖVP) gerichtet. Stöckl drängt auf eine Novelle des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes. Nicht irgendwann, ...