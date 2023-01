Salzburger SPÖ-Chef David Egger: "Die Bundespartei muss aufwachen"

In der Löwelstraße in Wien müsse man nach der Niederösterreich-Wahl am Sonntag umdenken. Die anderen Salzburger Parteien ziehen ihre eigenen Schlüsse.

SN/robert ratzer Statt Blumen gibt es von Salzburgs SPÖ-Chef David Egger eine klare Ansage an die Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner (Archivbild).