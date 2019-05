Salzburger SPÖ-Chef Steidl: "Jetzt braucht es eine Expertenregierung"

Weil Sebastian Kurz bereits im Wahlkampfmodus sei, brauche es einen überparteilichen Übergangskanzler, sagt Walter Steidl.

"Bis zur Neuwahl braucht es jetzt eine Art Konzentrationsregierung, die von möglichst allen Parteien getragen und mit Expertinnen bzw. Experten besetzt wird", fordert der Salzburger SPÖ-Landesparteiobmann Walter Steidl. Damit unterstützt er die Linie von SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner. Zudem fordert Steidl, dass sich nun Bundespräsident Alexander Van der Bellen einschalten solle. "Es ist die Aufgabe eines Bundespräsidenten, sich im Ernstfall einzuschalten. Dieser Ernstfall ist jetzt gegeben."

Von Bundeskanzler Sebastian Kurz ist der Salzburger SPÖ-Chef enttäuscht. "Wir haben am Wochenende einen Sebastian Kurz erlebt, der in einer der schwersten Stunden der zweiten Republik zunächst geschwiegen hat, um dann für seine erste Wahlkampfrede auf die Primetime zu warten. Nebenbei gesagt hat er diese Ibiza-Regierung zu verantworten, die nun am Ende ist."

Quelle: SN