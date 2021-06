Salzburger SPÖ geht ÖVP-Vorschlag für Leerstandsabgabe nicht weit genug

ÖVP-Vorschlag mit 800 Euro für 100 Quadratmeter ist der SPÖ zu wenig. Sie fordert eine Abgabe in der Höhe der Wertsteigerung einer Wohnung.

Das Vorhaben der Salzburger ÖVP, im Kampf gegen steigende Wohnungspreise eine Leerstands- sowie eine Zweitwohnsitzabgabe einzuführen, wird weitgehend begrüßt. Ausnahme ist die FPÖ. Sie hält eine Zweitwohnsitzabgabe für notwendig, will aber über die Parameter für eine Leerstandsabgabe "noch diskutieren".

Unterstützung kommt von der SPÖ, die selbst vor fünf Jahren eine Leerstandsabgabe gefordert hat. Man stehe der Landesregierung als Partner zur Verfügung, meinte SPÖ-Raumordnungs- und Wohnbausprecher Roland Meisl mit Blick auf den ÖVP-Koalitionspartner Neos. Während Neos-Klubobmann Sepp Egger auf den Vorschlägen der ÖVP aufbauen will, kann Neos-Landesrätin Andrea Klambauer einer Leerstandsabgabe nichts abgewinnen. Meisl weiter dazu: Die Höhe der Abgabe müsse so angesetzt werden, dass Druck entstehe, die Wohnung auf den Markt zu bringen - und es dürften nicht zu viele Ausnahmen geschaffen werden. Eine Leerstandsabgabe in Höhe der Wertsteigerung einer Wohnung forderte Andrea Brandner, SPÖ-Klubobfrau im Gemeinderat. "Die 800 Euro pro Jahr für eine große Wohnung sind im Vergleich zur Wertsteigerung zu wenig", betonte auch KPÖplus-Gemeinderat Kay-Michael Dankl.

Erfreut über den Vorstoß der Landes-ÖVP äußerte sich Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP): "Gerade die Stadt Salzburg ist ein Brennpunkt der aktuellen Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt." Und auch wenn die Stadt bereits alle rechtlichen Möglichkeiten nutze, um die missbräuchliche Nutzung von Wohnungen - Stichwort Kurzzeitvermietung über Onlineplattformen - zu verhindern: "Es bedarf noch größerer Anstrengungen." Er sei froh, dass nun ein konkreter Vorschlag auf dem Tisch liege, betonte Preuner. Aber nicht nur in der Landeshauptstadt verspricht man sich Verbesserungen auf dem Wohnungsmarkt. "Gerade für touristisch geprägte Gemeinden bietet dies in Zukunft die Möglichkeit, den negativen Auswirkungen von überhandgenommenen Zweitwohnsitzen und der Schutzbehauptung des Leerstandes entgegenzutreten", erklärte Michael Obermoser, Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Wald im Pinzgau.