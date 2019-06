Salzburger SPÖ startete "knackigen Wahlkampf" mit Kritik an Haslauer

Die Salzburger Sozialdemokraten wählten am Montagabend ihre Landesliste und freuten sich über den Besuch ihrer Chefin. SPÖ-Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner erschien bestens gelaunt, spornte die Genossen und Genossinnen an und vermisst "Haltung" beim Salzburger Landeshauptmann.

150 Delegierte der Salzburger SPÖ wählten am Montagabend im Rahmen eines Landesparteirates, zu dem auch die Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner gekommen war, ihre Salzburger Liste für die Nationalratswahl im September 2019.

Dabei setzten die Delegierten auf Kontinuität. Wie bereits vor zwei Jahren gehen Michaela Schmidt (5A, Stadt Salzburg), Cornelia Ecker (5B, Flachgau/Tennengau) und Walter Bacher (5C, Pongau/Pinzgau/Lungau) als Spitzenkandidaten der drei Salzburger Regionalwahlkreise ins Rennen. Dass diesmal Cornelia Ecker statt Walter Bacher (Platz 2) die Landeswahlliste anführt, hat nach Angaben der SPÖ statuarische Gründe.

SPÖ-Chef verspricht "knackigen" Wahlkampf

Salzburgs SPÖ-Chef Walter Steidl stimmte seine Mann- und Frauschaft am Montagabend auf die bevorstehenden Wochen ein. "Wir sind gut vorbereitet. Unser Wahlkampf wird knackig und sparsam, dafür aber sehr leidenschaftlich." Zur Listenerstellung merkte er an, "wer sich unsere Listen genau anschaut, merkt, dass diese ein guter Querschnitt unserer Gesellschaft ist".

SPÖ-Chefin kritisiert Landeshauptmann Haslauer

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nahm in ihrer Rede zum Ibiza-Skandal Stellung und verwendete dazu Worte aus der Medizin. "Erfolgreich kannst du eine Person nur über den Berg bringen, wenn es jemanden gibt, der Verantwortung übernimmt. Diese Verantwortung hat der Bundespräsident übernommen, diese Verantwortung übernimmt unsere Übergangskanzlerin, und diese Verantwortung haben wir als Sozialdemokratie mit unserem Misstrauensantrag übernommen. Manchmal ist das, was zunächst unpopulär ist, trotzdem das Richtige." Sie kritisierte aber auch den Salzburger Landeshauptmann. "Wie wir sehen können, schließt Wilfried Haslauer nicht einmal nach dem Ibiza-Skandal die künftige Zusammenarbeit mit der FPÖ aus. Damit gibt die ÖVP sogar zu, dass sie Machtstreben vor Haltung stellt."

Hohe Lebenshaltungskosten als Top-Thema

Die SPÖ-Spitzenkandidaten fordern Maßnahmen, damit sich die Menschen ihr Leben im Bundesland auch in Zukunft noch leisten können. Walter Bacher sagt: "Egal, ob bei uns im Pinzgau oder in der Landeshauptstadt, das Grundproblem ist das gleiche. Wer in Salzburg lebt, wohnt durchschnittlich teurer und verdient deutlich weniger. Dieses Problem müssen wir angehen. Alles andere sind nur Ablenkungsmanöver." Für den ländlichen Raum ist seiner Meinung nach dringend eine Infrastruktur-Offensive notwendig.

SPÖ fordert einen Pflegegarantiefonds

Auch das Pflege-Thema kam beim Landesparteirat zur Sprache. "Im ländlichen Raum wirkt sich der Mangel an Pflegekräften sogar noch stärker aus. Wie beim Klimawandel gilt daher: Wenn wir heute nicht handeln, ist es morgen zu spät", findet Cornelia Ecker deutliche Worte und erteilt dem ÖVP-Vorstoß, mittels Pflegeversicherung den Faktor Arbeit noch stärker zu belasten, eine deutliche Absage: "Nur eine leistungsfeindliche Partei kann auf die Idee kommen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer noch stärker zur Kasse zu bitten. Im Unterschied zur ÖVP schlagen wir daher einen öffentlichen Pflegegarantiefonds vor."

Quelle: SN