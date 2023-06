Salzburger Stadt-SPÖ setzt doch auf Andrea Brandner als Sozialstadträtin

Michaela Fischer musste als Nachfolgerin von Anja Hagenauer aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Parallel zur Angelobung der schwarz-blauen Landesregierung hat die Salzburger Stadt-SPÖ am Mittwochvormittag zu einem Pressegespräch eingeladen. Die Partei musste nach dem bevorstehenden gesundheitsbedingten Abgang von Stadträtin Anja Hagenauer am 5. Juli erneut eine Personalentscheidung bekannt geben. Auf Hagenauer folgt doch nicht die bisherige Arbeiterkammer-Juristin Michaela Fischer, wie die SPÖ noch Anfang Juni bekannt gegeben hatte. Sie habe ihn am Montag "unter Tränen informiert, dass sie auch schwerer erkrankt ist und in nächster Zeit nicht einsatzfähig ist", sagte Vizebürgermeister Bernhard Auinger.

Stattdessen übernimmt die bisherige Klubvorsitzende Andrea Brandner den Posten. Geht es nach der SPÖ, dann nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft - Brandner werde hinter ihm als Nummer zwei in die Gemeinderatswahl im Frühjahr 2024 gehen "und mit Sicherheit auch erfolgreich sein", sagte Auinger. Brandner habe "absolute Sieger- und Meistergene". Statt Brandner wird künftig Gemeinderat Vincent Pultar als Klubvorsitzender der Fraktion fungieren.