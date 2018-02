Salzburger Stadtregierung einig: Lokalbahn soll bis Mirabell verlängert werden

Bürgermeister Preuner und seine Regierungskollegen nehmen einen neuen Anlauf, um die Stadtregionalbahn nach 20 Jahren Diskussion doch auf Schiene zu bringen.

"Ein historisches Zeitfenster hat sich aufgetan", sagt Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). Sein Vorgänger Heinz Schaden hatte die unterirdische Variante als zu teuer versenkt.

Jetzt sind Preuner sowie Vizebgm. Bernhard Auinger (SPÖ), Stadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste) und Stadträtin Barbara Unterkofler (Neos) einig: "Wir wollen in einem ersten Schritt die unterirdische Verlängerung der Lokalbahn bis zum Mirabellplatz", sagt Preuner. Der bestehende Lokalbahntunnel soll um 700 Meter bis zum Mirabellplatz verlängert werden. Vorausgesetzt der Bund zahlt mit, könnte die neue Station 2024 in Betrieb gehen.

Mit der Verlängerung sei es jedoch nicht getan, sagt Preuner. Zugleich müsse Vorsorge getroffen werden, um in einem zweiten Schritt das Freilassinger Gleis, das Tauernbahngleis, das Stieglbahngleis und die Messestadtbahn einzubinden.

Der Grundsatzbeschluss im Gemeinderat soll in der Sitzung Anfang April fallen. Einigkeit herrscht erstmals seit langem auch mit dem Land.

Am Donnerstag haben Preuner und die neue Verkehrslandesrätin Brigitta Pallauf (ÖVP) die Pläne im Verkehrsministerium in Wien präsentiert. Das Projekt kommt nur auf Schiene, wenn der Bund die Hälfte der Kosten übernimmt. Sie belaufen sich nach einer ersten Schätzung auf 140 Mill. Euro. Das Gespräch mit Generalsekretär Andreas Reichhardt und Sektionschef Gerhard Gürtlich sei sehr positiv verlaufen, sagt Pallauf. "Es war wichtig, dass wir rasch in Wien vorstellig geworden sind, um das Projekt beim Bund wieder in den Fokus zu rücken." Bis Ende März sei mit einer Stellungnahme des Bundes zu rechnen.

Das Ziel sei, noch heuer eine Planungsvereinbarung mit dem Bund zu erzielen, sagt Padutsch. "Dieses Mal könnte es tatsächlich etwas werden." Endlich zögen Stadt und Land an einem Strang, sagt Unterkofler. "Diese Chance müssen wir nützen."

Auch die FPÖ unterstützt die Pläne. Der erste Teilabschnitt bis zum Mirabellplatz sei leistbar und machbar, meint Klubchef Andreas Reindl.



(SN)