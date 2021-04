Salzburger Start-up will Wohnzimmertests fälschungssicher machen

Noch fehlt auf Bundesebene die rechtliche Grundlage für die Anerkennung der Wohnzimmer-Tests. Aber in Salzburg plant man bereits einen Testversuch. Dabei arbeitet das Land mit dem Salzburger Start-up Authentic Vision zusammen.

Die Zukunft der Corona-Schnelltests sollen zu einem Gutteil die sogenannten Wohnzimmer-Tests - also die Corona-Schnelltests zu Hause - sein. Ziel ist ein bundesweit einheitliches Vorgehen. Noch fehlt auf Bundesebene die rechtliche Grundlage für die Anerkennung der Wohnzimmer-Tests. Aber in Salzburg plant man bereits einen Testversuch. Dieser wird wahrscheinlich in Berndorf im Rahmen von beaufsichtigten Selbsttests stattfinden. Dabei arbeitet das Land mit dem Salzburger Start-up Authentic Vision zusammen.

"Wir haben den Ablauf gemeinsam entwickelt und in der Betaversion der ...