Salzburger Swap-Prozess beginnt: Heinz Schaden steht vor dem Obersten Gerichtshof

Der Oberste Gerichtshof (OGH) entscheidet heute, Dienstag, und morgen in einer öffentlichen Verhandlung im Wiener Justizpalast über die Nichtigkeitsbeschwerden und Berufungen von sechs Angeklagten im Salzburger Swap-Prozess. Eine Bestätigung des Urteils könnte für Salzburgs Ex-Bürgermeister Heinz Schaden, der seine Unschuld beteuert, eine Gefängnisstrafe zur Folge haben.

Der Prozess im Jahr 2017 am Landesgericht Salzburg drehte sich um einen Nebenaspekt des im Dezember 2012 aufgeflogenen Salzburger Finanzskandals. Laut Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sind im Jahr 2007 sechs negativ bewertete Zinstausch-Geschäfte von der Stadt an das Land Salzburg ohne finanzielle Gegenleistung übertragen worden. Dem Urteil in erster Instanz zufolge ist dem Land ein Schaden von zumindest drei Millionen Euro entstanden. Die Übernahme der Swaps sei aufgrund einer politischen Vereinbarung zwischen dem damaligen SPÖ-Bürgermeister Schaden und dem damaligen SPÖ-Landesfinanzreferenten LHStv. Othmar Raus erfolgt. Die beiden Beschuldigten bestreiten diesen Vorwurf.

Quelle: SN/Apa