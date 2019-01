Salzburgerin Claudia Schmidt scheidet aus dem EU-Parlament aus

Die ehemalige Baustadträtin steht nicht mehr auf der ÖVP-Liste.

Claudia Schmidt ist 2014 als ÖVP-Kandidatin der "Westachse" für die Bundesländer Tirol und Salzburg in das EU-Parlament eingezogen. Sie hätte gerne weitergemacht. Aber sie wird dem neuen EU-Parlament nach der Europawahl Ende Mai nicht mehr angehören. Die Salzburgerin steht nicht mehr auf der ÖVP-Liste, die am Montag präsentiert werden soll.

"Es kann nicht zwei Salzburger Kandidatinnen geben", sagte Schmidt den SN am Samstag nicht ohne Bedauern. Zuvor hatte die Bundespartei bekannt gegeben, dass auf Listenplatz zwei hinter Spitzenkandidat Othmar Karas die aus Salzburg stammende Staatssekretärin Karoline Edtstadler kandidieren werde. "Der Bundeskanzler hat das so entschieden, und so ist es", sagte Schmidt. Wenn eine Staatssekretärin vom Bundeskanzler nach Brüssel geschickt werde, dann habe das eine starke Aussage, sagte Schmidt. Sie wird nun noch bis Ende der Legislaturperiode im EU-Parlament bleiben. Wie es danach weitergehen wird, hat sie sich noch nicht überlegt.

Schmidt war vor Monaten nach einem Facebook-Posting Rassismus vorgeworfen worden. Sie hatte sich schnell für die Wortwahl entschuldigt, war auch von der Parteispitze dazu aufgefordert worden. Seit damals galt es als fraglich, ob sie nochmals aufgestellt würde. Vor ihrer Wahl ins EU-Parlament war die heute 55-Jährige Baustadträtin in Salzburg gewesen.