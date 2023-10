Salzburgring: Betreiber kündigt Lärmbeschränkungen an

Plus

Nachdem die Landesregierung am Mittwoch bestätigt hat, dass der Pachtvertrag mit den Betreibern des Salzburgrings verlängert worden ist, gibt es Kritik von Anrainern und Grünen. Am Ring will man nun doch Maßnahmen für den Lärmschutz setzen.

BILD: SN/GRÜNE SALZBURG Mehr als 90 Dezibel sind bei der Pressekonferenz gemessen worden: Dabei wurde ein Video von einem „Track Day“, also von einer Fahrt eines privaten Clubs am Salzburgring abgespielt. BILD: SN/GRÜNE SALZBURG Norbert Schlager, Sprecher des ehemaligen Anrainerbeirats: „Der Betreiber ist als Kontrollorgan ungeeignet. Das muss die Politik in die Hand nehmen.“ BILD: SN/GRÜNE SALZBURG Martina Berthold (Grüne): „Kaum sind wir Grünen nicht mehr in der Regierung, macht Schwarz-Blau Klientelpolitik und lässt die Anrainer im Stich.“ BILD: SN/GRÜNE SALZBURG Wolfgang Hyden, Grüne in Koppl: „Die Landesregierung soll Politik für uns und nicht für Porsche und Co. machen.“