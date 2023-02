Salzburgs Agrarlandesrat Josef Schwaiger bei Autounfall verletzt

Eine Lenkerin rammte den Dienstwagen seitlich in der Salzburger Innenstadt. Schwaiger erlitt eine Gehirnerschütterung und wird im UKH behandelt.

Auf dem Weg von einem Arbeitstermin zurück ins Büro in die Kaigasse wurde Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) am Dienstagnachmittag bei einem Autounfall verletzt. Der Agrarlandesrat war mit seinem Chauffeur gegen 15.30 Uhr von der Alpenstraße kommend beim Justizgebäude Richtung Rehrlplatz unterwegs. In diesem Moment fuhr eine 60-jährige Lenkerin vom Rudolfskai kommend ebenfalls auf die Fahrbahn, wohl in der Annahme, dass sie sich in einem Kreisverkehr befinde und Vorrang habe. Die Frau rammte seitlich den Dienstwagen des Landesrats. Dieser hatte sich im Auto gerade noch auf den anstehenden nächsten Termin vorbereiten wollen und hat nach eigenen Angaben den Zusammenprall nicht kommen sehen. Der Chauffeur blieb bei der Kollision unverletzt. Auch Schwaiger schien zunächst unverletzt, begab sich dann aber auf Anraten seines Büroleiters mit Kopfschmerzen ins Unfallkrankenhaus Salzburg. Dort wird der Berndorfer, der eine Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma erlitten hat, derzeit mit Infusionen behandelt. Wann der Politiker das Spital verlassen kann, ist derzeit noch unklar.