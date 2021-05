Salzburgs AK-Präsident "trommelt" weiter für eine Erbschafts- und Vermögenssteuer

Der Vorsitzende der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter, Peter Eder, stützt sich auf eine Umfrage unter 800 Arbeitnehmern im Bundesland Salzburg.

Im Auftrag der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter hat das Institut für empirische Sozialforschung (IFES) kürzlich 800 Arbeitnehmer im Bundesland Salzburg befragt. FSG-Vorsitzender und AK-Präsident Peter Eder spricht von einer "Standortbestimmung". Man habe nach 14 Monaten Corona wissen wollen, welche Sorgen und Ängste die Arbeitnehmer hätten, wie sie über bestimmte Themen denken und ob man mit den Themen und Forderungen seitens der FSG richtig liege. "Die Politik verfällt ja leider allzu oft in Besserwissertum. Wir wollten wissen, was die Arbeitnehmer in diesem ...