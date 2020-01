Salzburgs Bauern wählen ihr Kammerparlament

Der ÖVP-Bauernbund muss eine Vormacht von 72 Prozent verteidigen. Die Konkurrenz wird größer.

Am 16. Februar wählen die Salzburger Bauern ein neues Kammerparlament. Neben den vier in der Landwirtschaftskammer vertretenen Fraktionen wird nach 15 Jahren Pause auch wieder eine Grüne Liste zur Wahl stehen. An der Dominanz des Bauernbundes dürfte der Urnengang aber nur wenig rütteln: Die ÖVP-Bauern erzielten 2015 fast 72 Prozent der Stimmen und halten 21 der 28 Sitze in der Vollversammlung.

Meiste Wahlberechtigte in der Stadt

Zweitgrößte Fraktion ist derzeit der Unabhängige Bauernverband (UBV) mit fünf Mandaten. Die freiheitliche Bauernschaft und die SPÖ-Bauern sind mit je einem Sitz in der Kammer vertreten. Wie die Landwirtschaftskammer am Dienstag mitteilte, sind heuer 32.046 Personen wahlberechtigt - ein Minus von 542 gegenüber 2015. Die Gemeinde mit den meisten Stimmberechtigten - und das mag auf den ersten Blick überraschend erscheinen - ist die Landeshauptstadt. In Salzburg gibt es an den Stadträndern große Grünland-, Wald- und Ackerbauflächen. Wer zudem seinen Betrieb am Land verpachtet hat und in der Stadt lebt, darf auch nur dort wählen.

Wahlbeteiligung lag zuletzt bei 51 Prozent

Vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung bei 51,1 Prozent. Am 16. Februar werden auch die Vollversammlungen der fünf Bezirksbauernkammern gewählt - jeder Wahlberechtigte bekommt also zwei Stimmzettel mit in die Wahlkabine. Der amtierende Präsident der Landwirtschaftskammer Salzburg, der Bauernbündler Rupert Quehenberger, ist seit Dezember 2018 im Amt. Er will bei der Wahl die schwarze Mehrheit in der Kammer weiter ausbauen. Den Bauernstand sieht er allgemein unter Druck gekommen. "Die Kluft zwischen den Einnahmen, die wir am Markt erzielen können und den Ausgaben geht auseinander. Und das Verständnis der Menschen für die Landwirtschaft schwindet immer mehr", sagte er zur APA. Sinnbildlich hierfür stehe etwa das Tiroler Kuh-Urteil.

Alle gegen Übermacht des Bauernbunds

Die anderen Fraktionen möchten am 16. Februar das große Gewicht des Bauernbunds in der Kammer brechen, auch wenn bei vielen Themen durchaus Konsens besteht. Die Listenersten beklagten im APA-Rundruf die Flut an Auflagen und Vorschriften und die geringen Einkommen für Landwirte. "Wir verdienen nichts mehr", sagte Josef Tiefenbacher vom UBV. "Mit den Preisen für Milch, Kälber oder Holz kann ich nicht kostendeckend arbeiten. Wenn das so weitergeht, haben viele Betriebe keine Perspektive für die Zukunft mehr."

Strengere Kennzeichnung von Produkten

Eine Lösung sieht er etwa in einer strengeren Produktkennzeichnung für verarbeitete Lebensmittel im Handel und in der Gastronomie. Regionale Produkte wären so für den Konsumenten leichter erkennbar. "Da legt sich aber die Wirtschaft quer", betonte Hannes Költringer von der Freiheitlichen Bauernschaft. Er sagt, dass man sich wegen der parteipolitischen Nähe zur Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung vom Bauernbund hier nur eingeschränkt Unterstützung erwarten könne.

"An der Landwirtschaft wird gut verdient, nicht aber in der Landwirtschaft", erklärte Michael Leitner von den SPÖ-Bauern. Viel Fördergeld fließe in vor- und nachgelagerte Bereiche, zudem hätten Handel, Futtermittelfirmen oder die Pharmaindustrie einen starken Einfluss im Agrarsektor. "Die Bauern erbringen vielfach öffentliche Leistungen wie Landschaftspflege oder Landbewirtschaftung und damit Schutz vor Erosion. Das muss stärker honoriert werden."

Auch Ferdinand Oberascher von den Grünen Bäuerinnen und Bauern setzt auf ein gerechteres Förderwesen - und fordert mehr Unterstützung für die Produktion von Bio-Lebensmitteln. Zudem sollten die Landwirte mehr als bisher zu Energielieferanten werden: "Energie aus Sonne, Wind und Hackschnitzel eröffnet neue Geschäftsfelder." Alle Spitzenkandidaten treten für Rahmenbedingungen ein, die speziell die kleinstrukturierte Landwirtschaft in Salzburg stärken. Im Gang in die Masse sieht keiner eine Lösung. "Wer mit einer Kuh nichts verdient, wird es auch mit 100 Kühen nicht tun", sagte UBV-Listenerster Tiefenbacher.

Reform des Wahlrechts lässt auf sich warten

Stimmberechtigt sind bei der LWK-Wahl in Salzburg Eigentümer, aktive Bewirtschafter ab 16 Jahren und Austragsbauern, aber auch juristische Personen wie Obmänner von Verbänden und Vereinen. Ehegatten, Partner oder Kinder dürfen nur wählen, wenn sie Miteigentümer sind oder 2019 mindestens sechs Monate nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert waren und keinem Job abseits der Landwirtschaft nachgehen. Eine nach der letzten Wahl angekündigte Reform des Wahlrechts wurde noch nicht umgesetzt.

Quelle: SN, Apa