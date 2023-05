Salzburgs Bildungsdirektor wird sich erneut bewerben

Rudolf Mair will weiterhin als Leiter der Bildungsdirektion fungieren. Gut möglich, dass es bald auch wieder einen politisch besetzten Präsidenten dort gibt.

Nach fünf Jahren endet am 1. Juli der Dienstvertrag von Rudolf Mair als Leiter der Bildungsdirektion Salzburg. Das Bildungsministerium hat die Leitungsstelle am 10. Mai ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endet am 12. Juni. Das fixe Monatsentgelt beträgt 10.422 Euro.

Die Leitung der Bildungsdirektion sei eine spannende und interessante Aufgabe, er werde sich daher wieder bewerben, sagt Bildungsdirektor Mair auf Anfrage der SN. Im Jahr 2018 war Mair der einzige Kandidat.

Am 1. Jänner 2019 ersetzte die Bildungsdirektion ...