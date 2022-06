Salzburgs Bürgermeister Preuner covid-positiv

Der Salzburger Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) habe leichte Symptome, teilte sein Büro am Dienstagabend mit.

Bürgermeister Harald Preuner wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte sein Büro am Dienstagabend in einer Presseaussendung mit. Preuner habe bereits am Montag leichtes Fieber gehabt und sich deshalb in Selbstquarantäne begeben. Ein PCR-Test fiel am Dienstag positiv aus. Der Salzburger Bürgermeister habe nur leichte Symptome und werde in den kommenden Tagen von Zuhause arbeiten, heißt es.