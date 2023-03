Salzburgs Bürgermeister wollen vom Land gehört werden

Die überraschende Einführung des Gratis-Halbtags-Kindergartens per 1. April hat nicht nur Freude ausgelöst. Viele Bürgermeister fühlten sich von der Landesregierung "überfahren". Die Folge: Beim Gemeindetag wurde eine Resolution an die Regierung und die Parteien verfasst - mit einer Liste von Forderungen.

"Wir wollen nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden, sondern so rasch und umfassend wie möglich eingebunden werden." So lautete der Wunsch vieler Bürgermeisterinnen und Bürgermeister am Dienstag beim Salzburger Gemeindetag in der Wirtschaftskammer Salzburg. Hintergrund war die überraschende Einführung des Gratiskindergartens per 1. April durch das Land - halbtags für Drei- bis Sechsjährige.



Gemeinden führen 477 von 617 Kindergärten im Land

Ihren Wunsch nach einer besseren Einbindung in die Entscheidungen, bei denen die Gemeinden Hauptadressat sind, ...