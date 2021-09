Salzburgs Corona-Krisenbewältigung: Interner Bericht zeigt die Defizite auf

Was hat gut funktioniert und was klappte rein gar nicht? Nach eineinhalb Jahren Pandemie zeigt eine interne Evaluierung die Schwachstellen und den Verbesserungsbedarf auf. Das Land Salzburg muss und will sich besser für künftige Krisen wappnen. Der Landeshauptmann erklärt, wie das gelingen soll.

SN/robert ratzer Eine Coronasitzung jagte die nächste. Weder personell noch strukturell war die Verwaltung auf eine derartige Krise vorbereitet, teils fehlte der rechtliche Rahmen. „Wir haben unsere Hausaufgaben schon noch zu machen“, sagt Haslauer.