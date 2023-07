Für Gratisnachhilfe nimmt die Arbeiterkammer jetzt 90.000 Euro in die Hand. Das Pilotprojekt richtet sich nur an Kinder von Mitgliedern.

Erst am Zeugnistag am Freitag kann die Bildungsdirektion beziffern, wie viele Schülerinnen und Schüler im Herbst im Bundesland zur Wiederholungsprüfung antreten werden. In den Nachhilfeinstituten sind die Sommerkurse jedenfalls schon gut gebucht. Die meisten Probleme bereitet den Kindern und Jugendlichen ...