Salzburgs Ex-SPÖ-Chef Radlegger: "Die SPÖ müsste täglich Knochenarbeit leisten"

Die Bundes-SPÖ streitet laut. Dagegen wurde es um die Landespartei still. Der ehemalige Landesparteichef und Landeshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Radlegger rechnet jetzt mit etlichen Genossen scharf ab.

Während die SPÖ-Granden Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil seit Wochen Unfreundlichkeiten austauschen, ist es um die SPÖ in Salzburg relativ still geworden. Viel zu still. Das sagt Wolfgang Radlegger, ehemaliger Landesparteichef der SPÖ und LH-Stellvertreter unter Wilfried Haslauer senior. Radlegger ortet eine "inhaltliche Dürftigkeit" - und das, obwohl es genug Themen gäbe: "Wir brauchen mehr Mietwohnungsbau. Auf dem Land fehlen niedergelassene Ärzte." In solchen Fragen müsse sich die Partei so lange zu Wort melden, "bis sie wahrgenommen wird".

...