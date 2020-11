Salzburgs FPÖ-Chefin Svazek: "Die Pandemie durchpfeifen lassen"

Steigende Infektionszahlen seien noch kein Alarmzeichen, meint die freiheitliche Landesparteichefin Marlene Svazek im SN-Interview. Ein Gespräch über Corona, Donald Trump und Zukunftspläne.

Vor vier Jahren haben Sie Donald Trumps Wahlsieg im Trump Tower in New York gefeiert. Enttäuscht, dass er abgewählt worden ist? Marlene Svazek: Ich sehe das mit einer objektiven Äquidistanz. Ich bin weder enttäuscht noch freue ich mich besonders über den neuen Präsidenten. Ich finde, wir sollten uns allgemein in Europa ein bisschen weniger anmaßen, über andere Länder und politische Kulturen Urteile zu bilden.



Aber waren Sie nicht ein Trump-Fan? Es ist kein Geheimnis, dass wir eher bei ...