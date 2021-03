Salzburgs FPÖ-Chefin Svazek will sich "früher oder später impfen lassen"

Hat die schwere Erkrankung eines oberösterreichischen Parteikollegen zu einem Sinneswandel in der Coronapolitik der Partei geführt? Salzburgs FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek spricht über tiefe Betroffenheit, die freiheitliche Linie in Wien und Salzburg und ihren Entschluss zur Impfung nach reiflicher Überlegung.

SN: Alle FPÖ-Vertreter haben sich vor der Landtagssitzung am Mittwoch freiwillig auf Corona testen lassen. Ein Meinungsschwenk?Marlene Svazek: Schwenk hat es bei uns in Salzburg de facto nicht gegeben, weil wir uns unserer Verantwortung - sei es unserer Familie oder unseren Arbeitskollegen gegenüber - von Beginn an bewusst waren und sind. Von uns hat keiner ein Problem, sich testen zu lassen. Wir waren auch nie Testverweigerer. Es kann sich jetzt keiner leisten, auszufallen und in Quarantäne gehen zu müssen. So ...