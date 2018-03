Salzburgs FPÖ einigt sich mit Manner: "Marlene mag man eben" wird nicht verwendet

Die Beklebung auf den Autos wird entfernt. Mannerschnitten wird die FPÖ im Landtagswahlkampf aber trotzdem genug verteilen.

"Marlene mag man eben" stand auf sechs Mietautos der FPÖ für den Landtagswahlkampf und sollte auch auf 30.000 Mini-Manner-Packungen als Wahlgeschenk stehen. Doch Manner fand das am Montag weniger lustig und hat rechtliche Schritte angekündigt, zumal "Manner mag man eben" ein geschützer Marken-Claim ist. Am Donnerstag hat sich die FPÖ mit der Manner AG geeinigt. "Wir schätzen das Traditionsunternehmen Manner und die gesamte Produktpalette. Einen Streit vom Zaun zu brechen liegt uns fern und steht nicht dafür, daher werden wir demWunsch des Unternehmens nachkommen und die Sujets unserer Werbelinie mit modifizieren", sagt Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek.

Provokation mit Absicht, um aufzufallen?

Die Beschriftung auf den Autos wird jetzt entfernt und ein neuer Slogan aufgedruckt. Welcher, das steht noch nicht fest. Was die 30.000 Mini-Manner-Packungen anbelangt, so hätte es ursprünglich eine Banderole mit dem Spruch "Marlene mag man eben" geben sollen, sagt Sprecher Dom Kamper. Die lässt die FPÖ jetzt einfach weg und verteilt die Zweier-Manner-Schnittenpackung so wie sie ist. Hat die FPÖ die Aufregung mit dem ähnlichen Manner-Spruch also einkalkuliert, um im Wahlkampf aufzufallen? Das will Kamper nicht bestätigen. Man sei sich bewusst, dass bei anderen politischen Mitbewerbern nach der Veröffentlichung ähnlicher Sujets immer ein Auge zugedrückt werde. Bei der FPÖ nicht. Hier werde daher mit zweierlei Maß gemessen. "Daher müssen wir immer um eine Ecke schlauer sein, und haben die Banderole bestellt, die wir jetzt einfach runterlösen", sagt Kamper.

(SN)