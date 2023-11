Salzburgs Gemeinden erleben einen finanziellen Schock

Der Gemeindeverband, die Interessenvertretung der Kommunen, beklagt eine "dramatische finanzielle Situation". Laut einer Umfrage rechnen 70 Prozent der Bürgermeister damit, geplante Investitionen nächstes Jahr kürzen oder streichen zu müssen.

Wie dramatisch die finanzielle Situation in den Salzburger Gemeinden sei, zeige eine aktuelle Umfrage, gab am Freitag der Salzburger Gemeindeverband bekannt. "Durch den Einbruch bei den Ertragsanteilen werden die Einnahmen der Gemeinden im Jahr 2023 deutlich unter der Prognose des Finanzministeriums liegen." Im April schätzte das Finanzministerium die Einnahmen für die Salzburger Gemeinden noch mit 913,5 Millionen Euro ein, in der letzten Prognose ist nur noch mit 893,8 Millionen zu rechnen. Das bedeutet einen Rückgang gegenüber dem erwarteten Ergebnis um rund 20 Mill. Euro.

Steigende Kosten in vielen Bereichen kaum zu beeinflussen

Als "regelrechtes Schockerlebnis" wertet die Interessenvertretung die jüngsten Mitteilungen der Gemeindeabteilung des Landes über die Ertragsanteile für das kommende Jahr. Die Finanzreferenten müssen sich auf einen Stillstand mit minimalen Steigerungen einstellen. "Nachdem in wesentlichen, von den Gemeinden nicht beeinflussbaren Bereichen die Kosten 2024 massiv steigen werden, wird die Erstellung eines ausgeglichenen Budgets für immer mehr Kommunen eine nicht mehr stemmbare Aufgabe", warnt der Verband. Kostentreiber seien die überdurchschnittlichen Anstiege im Bereich der Umlagen (insbesondere der sozialen Wohlfahrt), die Abgänge im Bereich der Kinderbetreuung, die zu erwartenden Personalkostensteigerungen, gestiegene Kreditkosten sowie erhöhte Aufwendungen für den laufenden Betrieb und die kommunale Infrastruktur.

Der Verband befürchtet, dass viele Gemeinden ohne Rücklagenentnahme keinen ausgeglichenen Haushalt 2024 beschließen können und dass auch die Zahl der Haushaltsausgleichsgemeinden deutlich steigen wird. In einer aktuellen Umfrage habe sich dieses besorgniserregende Bild verstärkt: 41 Prozent der Gemeinden beurteilen die wirtschaftliche Lage für das nächste Jahr als schwierig, 36 Prozent als sehr schwierig. Um das Budget noch mit liquiden Mitteln zu bedecken, wird nach der Einschätzung von 70 der Gemeinden eine Rücklagenentnahme nötig sein. Knapp 70 Prozent rechnen damit, geplante Investitionen im kommenden Jahr erheblich, nahezu oder vollständig kürzen zu müssen.

Präsident sieht keine Alternative zur "Notbremse" bei Investitionen

"Vielen unserer Gemeinden bleibt keine Alternative dazu, bei den Investitionen auf die Notbremse zu steigen", sagt der Präsident des Gemeindeverbandes, der St. Johanner Bürgermeister Günther Mitterer (ÖVP), der auch Probleme beim laufenden Betrieb befürchtet. Wenn es nicht zu einer massiven Unterstützung aus dem Zukunftsfonds für die laufenden Aufgaben der Gemeinden komme, wäre das nach Einschätzung der kommunalen Interessenvertretung verhängnisvoll. "Als erste und dringlichste Maßnahme brauchen wir von Bund und Ländern die Zusage, dass 50 Prozent der Mittel des Zukunftsfonds direkt den Gemeinden zur Erfüllung ihrer laufenden Aufgaben zukommen", betont Mitterer. Die Verteilung der Mittel aus dem 1,1 Mrd. Euro schweren Topf stehe auf Messers Schneide. Kommende Woche fällt die finale Entscheidung im Ringen um den Finanzausgleich. Das allein werde noch nicht ausreichen. "Weitere Entlastungspakete und ein Belastungsstopp für die Gemeinden müssen folgen, bei uns brennt der Hut", warnt der oberste Vertreter der Salzburger Bürgermeister.