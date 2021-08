Salzburgs größter Nachtclub sperrt wieder auf

Die Nachtclubs könnten bald nur mehr Geimpften offenstehen. Sie seien dafür gerüstet, sagen die Betreiber des neuen City Beats.

"Oa Scheidl aloa brennt ned!", steht in leuchtendem Rot an der Schatzi-Bar zu lesen. Und daneben: "Schmusn dad i schon!" Die Slogans im neuen Schatzi-Stadl im City Beats lassen keine Zweifel: Hier kann es leicht sein, dass man sich zu später Stunde irgendwann näherkommt. Auch in Coronazeiten.

Mitte September sperrt das City Beats nach eineinhalb Jahren Pause wieder auf - und das in doppelter Größe: Mit Platz für 1000 Besucher wird die Location unter dem Sternbräu in der ...