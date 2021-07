Salzburgs größtes Verkehrsprojekt steckt in Startschwierigkeiten

Ab 2023 soll der S-Link gebaut werden. Eine Konzession ist davor noch notwendig. Doch die Salzburg AG als vermeintlich logische Betreiberin will nicht.

Der Name S-Link sollte den durch jahrzehntelange politische Diskussionen mit einem negativen Image behafteten Begriff Regionalstadtbahn ersetzen. Bei der medienwirksamen Präsentation des Logos am 24. März waren alle wichtigen Entscheidungsträger am künftigen Schauplatz der Großbaustelle: angefangen von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) über Verkehrslandesrat Stefan Schnöll und Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (beide ÖVP) bis hin zu Leonhard Schitter, Vorstandssprecher der Salzburg AG, die den S-Link einmal betreiben soll. Das Bild, das die hochkarätige Runde vermitteln sollte, war klar: Wir ziehen an ...