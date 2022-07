Salzburgs großes Dilemma mit der Hitze

Es ist Juli, es ist heiß: Der Hochsommer lässt uns nach Kühlung stöhnen und über Prachtpanoramen unter blauem Himmel staunen. Das künftige Klima trübt jedoch die Aussichten und fordert Gegenmaßnahmen.

Am Ostrand des Salzburger Flughafens befindet sich an der Eichetstraße eine Messstation der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Seit Jahrzehnten erfassen die Sensoren Werte wie Luftdruck, Wind, Niederschläge und mehr. Und natürlich die Temperaturen. Die Tagesdaten (Wetter) ergeben über längere Zeiträume in der Zusammenschau Aufschlüsse über die Klimaentwicklung. Der Tagesdurchschnitt betrug im Juli 2022 bis jetzt genau 19,7 Grad Celsius, im Juli des Vorjahrs waren es 19,6. Das über das Internetportal der ZAMG abrufbare Klima-Monitoring beginnt 1961. Der damalige ...