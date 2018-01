Salzburgs Grüne zeigen sich betont einig

Die Salzburger Grünen haben ihre Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im April gewählt. Astrid Rössler führt die Liste an. Auf den weiteren Plätzen folgen Heinrich Schellhorn, Martina Berthold und Josef Scheinast. Um etliche Listenplätze gab es ein heftiges Tauziehen.

Salzburgs Grüne haben am Samstag ihr Team für die Landtagswahl am 22. April nominiert. Astrid Rössler stand als Spitzenkandidatin schon länger fest. Auch bei der Abstimmung über die Listenplätze zwei und drei zeigte die grüne Basis bei der Landesversammlung im Heffterhof in Salzburg demonstrativ Einigkeit. Landesrat Heinrich Schellhorn wurde von 94,3 Prozent der grünen Delegierten für den Listenplatz 2 bestimmt. Für Platz drei kandidierte Landesrätin Martina Berthold - sie kam auf knapp 97 Prozent. Gegenkandidaten gab es nicht.

Das Gerangel begann erst ab Platz vier: Für diesen Listenplatz meldeten sich gleich fünf Kandidaten: die Landtagsabgeordneten Rupert Fuchs, Simon Heilig-Hofbauer und Josef Scheinast, Kuchls Vizebürgermeister Gernot Himmelfreundpointner und Johann Gratz, grüner Gemeindevertreter aus Bruck. Das Rennen machte Josef Scheinast - er konnte sich in einer Stichwahl gegen Heilig-Hofbauer durchsetzen. Auf den folgenden Listenplätzen kandidieren Labg. Kimbie Humer-Vogl (5), Labg. Simon Heilig-Hofbauer (6) und Labg. Barbara Sieberth (7). Labg. Cyriak Schwaighofer wurde auf den Listenplatz 8 gewählt - der Klubchef hatte sich um keinen der aussichtsreicheren vorderen Listenplätze beworben. Auf Listenplatz 9 folgt Labg. Angela Lindner, auf Platz 10 Labg. Rupert Fuchs.

Das Tauziehen um die hinteren Listenplätze war erwartet worden. Denn es ist kaum zu erwarten, dass die Grünen erneut mit sieben Mandaten in den Landtag einziehen werden. 2013 kamen die Grünen auf ein Rekordergebnis von 20 Prozent der Stimmen. Sie stellten seitdem neben sieben Landtagsabgeordneten auch drei Regierungsmitglieder. Derzeit liegen die Grünen in Umfragen bei 10 bis 15 Prozent.

Spitzenkandidatin Astrid Rössler hatte in ihrer Grundsatzrede zum Auftakt der Versammlung betont: "Die kommende Landtagswahl ist eine Richtungsentscheidung." Entweder werde Salzburg künftig schwarz-blau regiert oder schwarz-grün. Die Parteichefin hatte an die grüne Basis appelliert, Verantwortung zu übernehmen. In Anspielung auf das interne Ringen um etliche Listenplätze betonte Rössler, es gehe in den nächsten Wochen darum, geschlossen aufzutreten und für Vertrauen zu werben.

Rössler verwies in ihrer Ansprache auf den nötigen Einsatz für Umweltschutz und Klimaschutz. Angesprochen auf die Debatte um rechtsradikale Burschenschaften betonte Rössler, man müsse auch der "Verharmlosung der Vergangenheit" entschieden entgegen treten. Der schwarz-blauen Bundesregierung warf Rössler vor, soziale und ökologische Fortschritte unter dem Deckmantel der Entbürokratisierung abschaffen zu wollen. Die Grünen in Salzburg hätten dagegen eine "mehr als stattliche Bilanz vorzuweisen." Im Umwelt- und Naturschutz habe es maßgebliche Verbesserungen gegeben. Tempo 80 auf der Stadtautobahn habe wesentliche Verbesserungen gebracht. "Es sind weniger Schadstoffe in der Luft." Für die Durchsetzung solcher Maßnahmen brauche es "Ausdauer und manchmal eine dicke Haut." Nötig sei in den nächsten Jahren eine weitere Ausdehnung der biologischen Landwirtschaft. Kritik übte Rössler an der Abschiebung von gut integrierten Flüchtlingen. Verantwortlich sei dafür die Regierung Kurz-Strache. "Das ist eine nie dagewesene Verachtung der Menschenrechte. Das ist der neue Wind, der quer über das Land schwebt."

Der Konflikt der grünen Bundespartei mit den "Jungen Grünen" ist in Salzburg kein Thema mehr. Die neue "Grüne Jugend Salzburg" wurde bei der Landesversammlung ohne Gegenstimme als Teilorganisation in die Partei aufgenommen.