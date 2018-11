Salzburgs Grüner Landessprecher Heinrich Schellhorn wiedergewählt

Der Landessprecher der Salzburger Grünen, Heinrich Schellhorn, ist am Samstag in dieser Funktion bestätigt worden. Bei der Landesversammlung in Hallwang erhielt er am Nachmittag 88 der 91 gültigen Delegiertenstimmen, das sind 96,7 Prozent. Er war der einige Kandidat für dieses Amt.

