Salzburgs Kinder- und Jugendanwältin wurde wiederbestellt

Als Kinder- und Jugendanwältin macht sich Andrea Holz-Dahrenstaedt für die Rechte der jungen Menschen stark. Nun wurde sie in dieser Funktion bis 2023 wiederbestellt. "Sie und ihr Team haben in den vergangenen Jahren vor allem bei der Unterstützung von unbegleiteten jungen Asylsuchenden wertvolle Arbeit geleistet", sagt Sozialreferent LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne).

Auf ihre Initiative wurden auch Vertrauenspersonen eingeführt, die Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen oder Pflegefamilien als unabhängige Ansprechperson zur Verfügung stehen.

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft (kija) Salzburg ist eine weisungsfreie Einrichtung des Landes, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 1993 für die Rechte der Kinder und Jugendlichen einsetzt und junge Menschen bei Problemen berät und unterstützt.

Die Funktionsperiode dauert fünf Jahre.

Bereits im Frühjahr wurde der Kinder- und Jugendhilfebeirat mit der Wiederbestellung von Holz-Dahrenstaedt befasst. Nach Zustimmung der Landesregierung wird sie nun für weitere fünf Jahre die Rechte und Interessen ihrer "Schützlinge" vertreten und fördern. Grundlage für die "kijas" in ganz Österreich sind die UN-Kinderrechtskonvention sowie das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern.

