Salzburgs Landeshauptmann Haslauer erhält erste Impfdosis

Wilfried Haslauer wird am Mittwochnachmittag von seiner Hausärztin geimpft.

Rund 6000 über 65-Jährige sind in Salzburg noch nicht geimpft bzw. als noch nicht geimpft im E-Impfpass registriert. Sie sollen nun von den Hausärzten auf die Impfstraßen des Roten Kreuzes umgeleitet werden und so rasch als möglich geimpft werden. Auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) fällt seit seinem Geburtstag am 3. Mai unter die Kategorie 65 plus und wartete bislang noch auf seine Impfung.

Impfstoff: "Er nimmt, was da ist"

Wobei ...