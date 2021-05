Salzburgs Landeshauptmann zu den Öffnung am 19. Mai: "Infektionslage stimmt mich zuversichtlich"

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Dienstag bei einem Wert von 53. Der Landeshauptmann ist zuversichtlich, "dass wir das Schlimmste hinter uns haben." Die angekündigte Test-App des Roten Kreuzes werde im Laufe der Woche zum Download bereitstehen.

Am Mittwoch öffnen sich für Genesene, Getestete und Geimpfte viele Türen. Den Salzburger Landeshauptmann, Wilfried Haslauer (ÖVP), stimmen die fortschreitende Impfungen und die derzeitige Infektionslage zuversichtlich. "In Kombination mit dem umfangreichen und kostenlosen Test-Angebot sind wir gut gerüstet für die ersten vorsichtigen Öffnungsschritte in Gastronomie, Tourismus, Kultur, Sport und mehr", sagt Haslauer. "Jede und jeder kann dazu beitragen, dass wir Schritt für Schritt in unser normales Leben zurückkehren können." Dennoch möchte der Landeshauptmann "keine bösen Überraschungen ähnlich wie im Herbst erleben."

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Salzburg bei einem Wert von 53. "Ich bin zuversichtlich, dass wir das Schlimmste hinter uns haben", sagt Haslauer. "Nach der Öffnung werden zeitversetzt die Neuinfektionen wieder steigen, aber ich hoffe nicht zu stark. Dafür spricht: Die fortschreitende Impfung, die warme Jahreszeit und auch die Vernunft sowie die Eigenverantwortung der Bevölkerung."

SN/land salzburg Schnelltest Stationen im Bundesland Salzburg.

Im Zuge der Öffnungen rechnet das Land Salzburg mit einer erhöhten Nachfrage nach Corona-Tests. Das Testangebot wurde deshalb im gesamten Bundesland noch einmal ausgeweitet. Zu den fast 100 offiziellen Teststandorten in ganz Salzburg sowie dem Angebot in den Apotheken kommen im Lauf der Woche die "Wohnzimmertests" als wichtige Ergänzung. "Die Anerkennung als Eintrittstest für 24 Stunden war mir besonders wichtig, ich denke diese Möglichkeit wird sehr schnell und intensiv angenommen", so Haslauer.

Testkits derzeit auf dem Weg in die Apotheken

Im Lauf dieser Woche sollen die "Wohnzimmertests" - als offizieller Nachweis für 24 Stunden gültig - als Ergänzung möglich sein. Die Hardware dafür sei auf dem Weg in die Apotheken. Die Testkits mit aufklebbaren QR-Codes werden derzeit geliefert. "Pro Person über 16 Jahre und Kalendermonat geben wir kostenlos zehn Testkits und QR-Codes aus. Auch bereits abgeholte Tests aus den Vormonaten können einfach mit zusätzlichen Codes - zehn Stück pro Person gratis erhältlich - verwendet werden. Bei der Abholung bitte die E-Card nicht vergessen", sagt Kornelia Seiwald, Präsidentin der Salzburger Apothekerkammer.

Zur künftigen Teststrategie im Bundesland Salzburg zählt auch die neu programmierte App des Roten Kreuzes. Landesrettungskommandant Anton Holzer erwartet die Freigabe der App im Laufe der Woche. Dann werde diese für alle Handynutzerinnen und Nutzer zum Download verfügbar stehen. "Damit ermöglichen wir eine schnelle und unkomplizierte Testung zu Hause und gleichzeitig eine Entlastung der beaufsichtigten Teststationen", sagt Holzer.