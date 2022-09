Salzburgs MFG-Chef Pöttler ist aus der Partei ausgetreten

Einer der führenden Köpfe und Mitbegründer der MFG-Partei ist weg: Gerhard Pöttler hat in der Nacht auf Freitag einen Schlussstrich gezogen.

Der Salzburger Gerhard Pöttler, einer der führenden Köpfe der im Zuge der Corona-Pandemie neu gegründeten Partei MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte), ist in der Nacht auf Freitag aus der Partei ausgetreten. Das gab Pöttler in den sozialen Medien per Video bekannt. Dort findet sich auch ein ausführliches Schreiben, im dem er seinen Abschied von der MFG begründet. Er beende mit sofortiger Wirkung seine Tätigkeit als Bundesgeschäftsführer, als Bundesfinanzreferent sowie als Landesparteiobmann der MFG für Salzburg. Auch als ordentliches Mitglied der MFG ...