Salzburgs ÖVP bleibt Sebastian Kurz weiterhin treu

Während in anderen schwarzen Ländern die Absetzbewegungen zu Türkis in den letzten Tagen deutlich wurden, ist man in Salzburg sehr zurückhaltend.

SN/Robert Ratzer Abwarten und Tee trinken: Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner sieht keinen Grund für voreilige Schlüsse. Das Foto zeigt Preuner und Sebastian Kurz im Gemeinderatswahlkampf am 7. März 2019 im Hotel Imlauer in Salzburg.