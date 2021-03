Salzburgs Politiker und ihre Haustiere: Ein paar tierische Einblicke

Politikerinnen und Politiker streiten mitunter wie Hund und Katz und brauchen in ihrem Job ein dickes Fell. Privat schaut das alles ganz anders aus.

Passend zum Namen ihres Geburtsorts flatterten in Henndorf vor drei Jahren die federfüßigen Zwerghühner Hannelore, Elisabeth und Gerda in das Leben des ÖVP-Klubchefs im Landtag, Wolfgang Mayer. "Sie sind sehr zahm und anhänglich und kuscheln gerne. Wenn man sitzt, hüpfen sie auf den Schoß", schildert er. Der Politiker führt dieses Verhalten auf die Tatsache zurück, dass die Hühner in seinem Elternhaus im Brutapparat geschlüpft sind. Das Trio ist ordnungsgemäß in der Landesveterinärdirektion angemeldet. "Ich bin auch Bauernbundmitglied", sagt Mayer. Die ...