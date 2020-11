Salzburgs Sanitätsdirektion macht Hoffnung auf Covid-Impfung ab Mitte Jänner

Im Laufe des Jahres 2021 sollen alle Salzburger, die eine Impfung wollen, auch eine bekommen. Sorgen wegen hoher Infektionszahlen.

Sie sei zuversichtlich, dass es ab Mitte Jänner die ersten Covid-Impfungen in Salzburg geben werde. Das sagte Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz in einem Interview mit dem Landesmedienzentrum am Donnerstag. Sollten die beiden Impfstoffe, bei denen die klinischen Tests abgeschlossen sind, die Zulassung bekommen, seien die ersten Impfungen vonseiten des Bundes für den Jahresbeginn avisiert. Die ersten Impfdosen seien für Risikogruppen und das Gesundheitspersonal vorgesehen, sagt Juhasz. "Die Meldungen vom Bund lauten aber, dass im Laufe des Jahres 2021 für jeden Salzburger, der eine Impfung will, auch eine vorhanden sein soll."

Intensive Vorbereitungen zur Logistik

Derzeit würden intensive Vorbereitungen zwischen dem Bund und den Ländern laufen, was die Logistik rund um den Impfstoff betrifft. "Das sind ja keine Fertigspritzen, wie wir das von anderen Impfstoffen kennen. Diese Impfstoffe kommen in Mehrgebinden und benötigen teilweise eine besondere Kühlung, das muss alles vorbereitet werden."

Verträglichkeit von Anfang an genau beobachten

Sorgen bezüglich der Sicherheit dieser Impfstoffe hat sie keine. Zwar sei das Zulassungsverfahren schneller abgelaufen als üblich, es habe aber alle notwendigen Phasen durchlaufen. "Man wird die Verträglichkeit aber von Anfang an genau beobachten."

"Hatte gehofft, dass es jetzt schon Abflachung gibt"

Mit Sorge beobachtet Juhasz indes die aktuellen Infektionszahlen: Am Donnerstag wurden 495 neue Infektionen in Salzburg gemeldet. Zudem gab es von Mittwoch auf Donnerstag acht Todesfälle in Zusammenhang mit Covid, darunter auch ein 48-jähriger Salzburger. Juhasz hatte gehofft, dass angesichts der strengeren Maßnahmen bereits seit dieser Woche eine deutliche Abflachung bei den Zahlen festzustellen gewesen wäre. "Ich werde langsam ungeduldig", sagt Juhasz. Da es mittlerweile mehr Fälle gebe als in der ersten Welle, sei leider auch zu erwarten gewesen, dass es mehr Todesfälle gibt. "Wir haben auch wieder mehr ältere Personen, die erkrankt sind, die auch ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben."

7. Dezember: "Hoffe auf behutsame Öffnung"

Angesichts der aktuellen Zahlen ist Juhasz auch besorgt, was das derzeit geplante Ende des Lockdowns am 7. Dezember betrifft. "Dem Datum der Öffnung sehe ich mit Sorge entgegen. Ich hoffe auf eine behutsame Öffnung, sonst besteht die Befürchtung, dass wir schnell wieder gleich viele Fälle haben wie derzeit."

Quelle: SN