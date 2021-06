Salzburgs Seeufer erhalten besseren Schutz vor Eingriffen

Gemeinden und Regionalverbände bekommen eine neue Vorgabe vom Land, bei Planungen den freien Seezugang zu erhalten. Die SPÖ will das in die Verfassung bringen.

Die Vorzeichen für die Badesaison stehen gut. Die Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus sind rechtzeitig deutlich gelockert worden. Und die erste Hitzewelle des Jahres bringt diese Woche hochsommerliche Verhältnisse.

Die Badeseen bieten sich nach dem kühlen Frühjahr mit Wassertemperaturen um 20 Grad jedenfalls als Möglichkeit zur Erfrischung an. Dabei ist der Zugang zu den Gewässern nicht selbstverständlich. Das zeigen zwei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Am Goldegger See ist nicht sicher, ob die Öffentlichkeit heuer noch Zugang bekommt. ...