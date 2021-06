Salzburgs Spitalsärzte sehen zu wenig Personal und zu wenig Wertschätzung

Die Ärztekammer ließ die Stimmung ihrer Mitglieder in den Spitälern abfragen und ortet Versäumnisse bei Politik und der Spitalsleitung.

1982 Spitalsärztinnen und -ärzte lud die Salzburger Ärztekammer im Mai zu einer Umfrage ein, um so ein Stimmungsbild in Salzburgs Spitälern zu zeichnen. 805 Ärzte antworteten - mit 40 Prozent ein hoher Wert, sagt Paul Eiselsberg vom Institut IMAS. Diese Ärzte gaben den Spitälern prinzipiell ein gutes Zeugnis. "Die Grundstimmung ist positiv", sagt Eiselsberg. In der Arbeit stünden die Patienten im Mittelpunkt, es herrsche ein sachliches Arbeitsverhältnis.

Probleme haben viele Ärztinnen und Ärzte aber mit der Unternehmenskultur in ...